Steeds meer Vlaamse baby's krijgen borstvoeding bij geboorte

26 juni 2018

13u39

Bron: Belga 0 Vorig jaar kreeg 78,2 procent van de baby's in het Vlaamse Gewest borstvoeding 24 uur na de geboorte. Dat aandeel ligt 0,4 procentpunt hoger dan in 2016, meldt Kind & Gezin.

Er zijn wel verschillen tussen de provincies. In West-Vlaanderen werd, met 'slechts' 70,6 procent, het minst gestart met borstvoeding. In de andere provincies lag dat aandeel hoger dan 77 procent. Vlaams-Brabant was met 82,3 procent koploper.

Regionale verschillen

Het aandeel van de pasgeborenen dat op dag zes uitsluitend borstvoeding kreeg was vorig jaar ongeveer gelijk aan dat van 2016. Het ging om 65,3 procent tegenover 65,4 procent een jaar eerder. Opnieuw lag het percentage het hoogst in Vlaams-Brabant (68,7 procent) en het laagst in West-Vlaanderen (58,9 procent).

Opvallend is ook dat het percentage dat op zes dagen uitsluitend borstvoeding kreeg bij kinderen met een moeder van niet-Belgische origine fors hoger lag. Dat was onafhankelijk van de welvaart binnen het gezin. Van de kinderen die niet in kansarmoede leefden kreeg 75,6 procent borstvoeding, bij kinderen die wel in kansarmoede leefden was dat 72,7 procent.

Kansarmoede

Bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte de Belgische nationaliteit had, was de welstand binnen het gezin veel belangrijker. Kansarme kinderen kregen veel minder borstvoeding dan de kinderen die niet in kansarmoede leefden, namelijk 38,7 procent tegenover 63 procent.