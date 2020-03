Steeds meer valse 'coronageneesmiddelen' en namaakmaskers aangeboden op het internet ttr

19 maart 2020

14u40

Bron: belga 4 Sinds het begin van de corona-uitbraak in Europa worden online steeds vaker allerhande middeltjes verkocht waarvan beweerd wordt dat ze het virus kunnen genezen of voorkomen. Ook het aanbod van namaakgezichtsmaskers en desinfecterende producten zit in de lift, stelt de Europese Commissie vast. Eurocommissaris voor Consumenten Didier Reynders (MR) heeft de Europese consumentenorganisaties gevraagd om richtlijnen op te stellen en spoort de lidstaten aan snel actie te ondernemen.

Sinds de coronapandemie ook Europa heeft bereikt, proberen steeds meer handelaars via het internet allerhande beschermings- en geneesmiddelen aan de man te brengen, gaande van namaakgezichtsmaskers en -desinfecterende producten tot middeltjes waarvan beweerd wordt dat ze patiënten van het virus kunnen genezen of kunnen voorkomen dat iemand besmet raakt. De malafide verkopers profiteren van de schaarste aan bijvoorbeeld medische maskers, die in verschillende EU-lidstaten is ontstaan, om woekerprijzen te vragen.

Online en offline optreden

De Europese Commissie bindt nu de strijd aan met de namaakhandel. Europees Commissaris voor Justitie en Consumenten Didier Reynders (MR) heeft de Europese consumentenorganisaties gevraagd om richtlijnen op te stellen om de problematiek beter in kaart te brengen en maatregelen te coördineren. Die richtlijnen worden eerstdaags verwacht. Maar gezien de urgentie, wordt de lidstaten gevraagd meteen op te treden tegen namaakverkoop. Ook de online platformen wordt gevraagd een tandje bij te steken en namaakgoederen en valse geneesmiddelen te detecteren en van de website te halen.

"We zullen niet accepteren dat handelaars inspelen op de angst van consumenten", aldus Reynders. "Ik dring er bij iedereen op aan, ook bij online winkels en mediaplatformen, om ons te helpen op te treden tegen dit roofzuchtig gedrag.”

