Steeds meer transgenders laten naam op identiteitskaart wijzigen TTR

17 mei 2018

09u55

Bron: Belga 4 Nog nooit hebben zoveel transgenders hun naam laten aanpassen op hun identiteitskaart. Minstens 242 onder hen hebben dat dit jaar al gedaan. Dat is al meer dan heel vorig jaar samen, zegt de FOD Justitie vandaag. Cijfers over het aantal - juridische - geslachtsveranderingen zijn er nog niet.

Sinds 1 januari 2018 moet een transgender niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen. Je kan nu gewoon langsgaan bij het gemeentehuis en daar je aanvraag doen. Vroeger moest je daarvoor effectief een geslachtsoperatie ondergaan en je ook laten steriliseren. Nu is van "m" naar "v" en omgekeerd een puur administratieve procedure.

De wijziging van het geslacht en die van de voornaam zijn twee procedures die naast elkaar lopen. Een transgender kan een wijziging van zijn voornaam vragen zonder een wijziging van de registratie van het geslacht aan te vragen of omgekeerd.

Uit cijfers van de FOD Justitie blijkt dat in de eerste vier maanden van 2018 al 242 transgenders een aanvraag hebben gedaan om hun voornaam te laten wijzigen. Veel van hen hebben ook een geslachtswijziging aangevraagd, maar over hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk. Volgens de FOD Justitie zijn de cijfers nog niet beschikbaar.

