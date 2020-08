Steeds meer sociale woningen zijn energiezuinig kv

26 augustus 2020

18u36

Bron: Belga 0 Het percentage woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen, dat voldoet aan de doelstellingen van het Energie Renovatie Programma 2020 op vlak van dubbele beglazing, dakisolatie en energiezuinige verwarming, is de afgelopen jaren gestegen van 68 procent in 2014, tot 74 procent in 2016 en 79 procent in 2018. Dat blijkt uit berekeningen van het Leuvense Steunpunt Wonen op basis van gegevens van SHM's.

Niet alle sociale huisvestingsmaatschappijen presteren echter even goed. Bij de SHM met het laagste aandeel woningen dat aan de drie doelstellingen voldoet, is het percentage slechts 38 procent in 2018. De onderzoekers vonden nauwelijks statistisch verband tussen deze resultaten en kenmerken van de SHM's zoals de grootte, het aandeel appartementen of het type werkingsgebied (centrumstedelijk of niet).

Uit de Patrimoniumgegevensbank van de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) die onder meer ook gegevens bevat met betrekking tot de EPC van ongeveer 22.000 woningen (toestand augustus 2019, wat overeenkomt met 14 procent van het totale patrimonium), blijkt de renovatie-opdracht echter nog aanzienlijk is. Hieruit blijkt een verband met het bouwjaar. Het jaar 2006, waarin de EPB-regelgeving voor nieuwbouw van kracht werd, is een breuklijn voor de EPC-scores. Appartementen in centrumsteden scoren slechter dan appartementen elders.



"De analyses van de bestaande data leren dat de energetische kenmerken van de SHM-woningen positief zijn geëvolueerd. Er zijn echter nog veel investeringen nodig om de nieuwe energiedoelstellingen voor 2050 te halen. Het voortzetten van financiële steun voor dit soort investeringen aan de SHM's kan hiervoor nodig zijn", aldus Katleen Van den Broeck van het Steunpunt Werk.