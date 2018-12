Steeds meer partijen volgen N-VA in roep om vervroegde verkiezingen Angst voor kiezer ebt weg Isolde Van Den Eynde

17 december 2018

00u00 0 Overleeft Michel 2.0 deze week? N-VA stelt haar gps duidelijk af op vervroegde verkiezingen. Staatsman Didier Reynders (MR) waarschuwt fors voor de gevolgen, maar bij andere partijen ebt de angst voor verkiezingen weg.

N-VA deinst niet terug voor vervroegde verkiezingen. Dat was in één zin de boodschap van Bart De Wever en zijn voormalige vicepremier Jan Jambon dit weekend. De partij trok het voorbije weekend alle registers open. In 'De Morgen' noemt Jan Jambon Charles Michel nog 'een vriend' aan wie hij beloofd heeft niet tegen alles platte oppositie te voeren. In 'La Libre' klonk hij scherper. "Als Charles Michel onze steun wil, wordt hij onze marionet." De handpop van N-VA: tegen die perceptie verzet de MR zich al maanden met hand en tand. Door dat beeld op te rakelen, duwt hij op de zere plek van zijn vriend. Theo Francken (N-VA) gooide dan nog olie op het vuur door de mars tegen Marrakesh te steunen. Open Vld en CD&V konden hun ogen niet geloven: alweer een ruk naar rechts.

Terwijl N-VA de gps op vervroegde verkiezingen afstelt, probeerde Michel 2.0 dit weekend alsnog gedoogsteun uit de brand te slepen. Zaterdag zat hij samen met Jan Jambon en Peter De Roover. "De eisen die wij op tafel hebben gelegd, liggen binnen het bereikbare van het regeerakkoord", klinkt het bij N-VA. De arbeidsdeal en het migratiebeleid liggen gevoelig. Maggie De Block (Open Vld) deed gisteren haar best om aan te tonen dat haar migratiebeleid geen bocht van 180 graden is. N-VA drijft haar prijs alleszins flink op.

Horde per horde

Charles Michel probeert horde per horde te overwinnen. De premier is niet van plan om morgen het vertrouwen aan het parlement te vragen: hij wil dat ons land mét een regering aan het roer woensdag in New York voor het migratiepact stemt. Daarvoor heeft hij de steun van twee derde van het parlement op zak. Gaan zij dat nu nog torpederen? Donderdag buigt het parlement zich over de begroting van volgend jaar. "Als N-VA coherent is, dan keurt ze die goed", zegt MR-vicepremier Didier Reynders. "De begroting is in de commissie goedgekeurd door N-VA. Johan Van Overtveldt (oud-minister van Financiën) verdedigde ze zelfs."

Didier Reynders benadrukt dat er veel op het spel staat. "Als we de begroting niet goedkeuren, kan dat voor financiële risico's zorgen", zegt hij. "Het gaat dan over de evolutie van onze schuld bijvoorbeeld. Bovendien zit in de begroting een welvaartsenveloppe die de sociale uitkeringen moet optrekken. Er moet een nieuw loonakkoord door de sociale partners onderhandeld worden. De brexit komt eraan en vanaf 1 januari zetelt België in de VN-veiligheidsraad." De koopkracht is een belangrijk thema, zegt Reynders. Maar ook klimaat staat hoog op de agenda. "Daar kunnen we met Groen/Ecolo misschien iets forceren?"

Hoop doet (niet) leven

Maar N-VA vindt dat er niet kan worden 'geshopt'. Reynders merkt verder fijntjes op dat een njet tegen de begroting een yes voor de PS is. "Voor een motie van wantrouwen zijn N-VA én de PS nodig. En ik zie nu in de Kamer al heel wat toenadering." Van dat beeld zullen de Vlaams-nationalisten gruwen.

Maar of de waarschuwingssalvo's van staatsman Reynders baten? De angst voor vervroegde verkiezingen ebt ook stilaan weg bij de andere partijen. Zelfs CD&V-vicepremier Kris Peeters heeft er geen schrik meer voor. Het is afwachten of deze regering Kerstmis haalt. "Er is nog altijd hoop", klinkt het binnen de regering. "Maar hoop doet niet altijd leven."