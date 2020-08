Steeds meer mensen vinden weg naar digitale of online hulpverlening ISA

04 augustus 2020

14u55

Bron: Belga 0 Uit cijfers die Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) heeft opgevraagd, blijkt dat steeds meer mensen hun weg vinden naar digitale of online hulpverlening. Zo steeg het aantal bezoekers van de website www.zelfmoordlijn1813.be tussen 2014 en 2019 van 66.543 naar 224.738. Het in 2019 opgerichte forum van de Zelfmoordlijn kreeg in zijn eerste jaar 55.717 unieke bezoekers. "We weten dat we daardoor mensen bereiken die we anders niet of niet zo snel zouden bereiken", zegt Jans.

Behalve de mensen die op zoek zijn naar hulp, nam ook het aantal mensen toe die bezorgd zijn om een naaste. "We zien echter nog steeds dat er meer mensen op de site terechtkomen die zelf om hulp zoeken, dan mensen die bezorgd zijn om hun vrienden of kennissen", zegt Jans. "De naaste omgeving kan echter een cruciale rol spelen voor mensen die denken aan zelfdoding."

Elke dag zijn er in Vlaanderen 27 mensen die een poging tot zelfdoding ondernemen, zegt het CD&V-parlementslid. Elke dag zijn er gemiddeld drie personen die daarin slagen. Per jaar komt dat neer op een duizendtal overlijdens en 9.884 pogingen.

Apps

Jans vindt het een goede zaak dat Vlaanderen sterk inzet op de preventie van zelfdoding en het snel bereiken en ondersteunen van mensen met zelfmoordgedachten. "Er zijn twee bestaande apps waar mensen met zelfmoordgedachten terechtkunnen: 'BackUp' en 'On Track Again'. In totaal werden deze apps in 2019 door maar liefst 6.450 individuele gebruikers geïnstalleerd. (...) De investering in digitale, vlot bereikbare en toegankelijke hulp is nodig en maakt voor velen het nodige verschil."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.