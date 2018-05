Steeds meer mensen verhuren hun eigen auto Jeroen Van der Auwera

27 mei 2018

13u56

Bron: VTM Nieuws 10 Almaar meer mensen verhuren hun eigen auto op momenten dat ze hem zelf niet nodig hebben. Dat kan via de website Drivy, waar iedereen zijn eigen auto te huur kan aanbieden of een auto van iemand anders kan huren.

Momenteel worden in België zo’n 1.500 auto’s verhuurd en maar liefst 11.000 Vlamingen maken er al gebruik van. Een auto huren lukt al voor 25 euro per dag, dat is ongeveer de helft goedkoper dan via professionele verhuurders. Alle auto’s die gebruikt worden via het systeem, zijn ook automatisch omnium verzekerd.

70 procent van de huurprijs is voor de verhuurder, 30 procent gaat naar Drivy. De huurder betaalt bovenop de huurprijs enkel nog zijn brandstof.