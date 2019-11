Steeds meer mensen schenken lichaam na overlijden aan de wetenschap KVDS

01 november 2019

Steeds meer mensen schenken hun lichaam na hun overlijden aan een van onze Vlaamse universiteiten. Dat weet VRT NWS. Vorig jaar zou het om 410 mensen gegaan hebben, een verdubbeling in vergelijking met tien jaar geleden.

De lichamen worden gebruikt om studenten geneeskunde en tandarts op te leiden en hen toe te laten het menselijk lichaam te leren kennen. Maar ook voor wetenschappelijk onderzoek zijn ze uitermate nuttig. Wetenschappers kunnen er bijvoorbeeld nieuwe technieken op uitproberen, nieuwe implantaten of protheses.

Groot graf

De periode dat de lichamen worden bijgehouden verschilt van instelling tot instelling. Zo is dat in Antwerpen maximaal een jaar, in Leuven kan dat tot twee jaar zijn. Daarna worden de gebalsemde resten terugbezorgd aan de nabestaanden. Aan de KULAK in Kortrijk kan je er ook voor kiezen om begraven te worden in een groot graf van de universiteit.





Goed om weten: het gerucht dat lichamen naar het buitenland worden gebracht en ingevoerd zodat studenten niet plots een familielid of vriend voor zich krijgen op de tafel, is niet waar. Gezichten van de overledenen worden sowieso afgedekt als er op de lichamen gewerkt wordt.

Wie zijn of haar lichaam wil schenken aan een universiteit, kan daarvoor gewoon contact opnemen met de instelling via een eenvoudig telefoontje of de website.