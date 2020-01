Steeds meer mensen bellen gratis noodnummer van NMBS kv

09 januari 2020

17u32

Bron: Belga 0 Het aantal oproepen naar het gratis noodnummer 0800/30230 van de NMBS steeg de afgelopen jaren van 6.804 in 2015 tot 8.008 in 2018. In de eerste tien maanden van 2019 liepen er 5.598 oproepen binnen. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een schriftelijke vraag van Jef Van den Bergh (CD&V).

Van 36.113 oproepen die sinds 2015 binnenliepen, was 53 procent veiligheids- en reizigersgerelateerd. In 2019 ging het 53 keer om een melding van agressie. 1.599 andere oproepen waren veiligheidsgerelateerd zoals meldingen van inbreuken op spoorreglementering, incidenten zoals hinder en overlast, diefstal, vandalisme, of personen op de sporen. 8.789 andere oproepen hadden betrekking op gevonden of verloren voorwerpen, zieke of gekwetste personen, melding van verdacht situaties en dergelijke. Bij de overige 47 procent van de oproepen werden vooral inlichtingen gevraagd.

Volgens Bellot kijkt de NMBS momenteel met belangstelling uit naar de resultaten van het proefproject waarmee de Nederlandse Spoorwegen (NS) in juli 2019 gestart is en waarbij reizigers ook via WhatsApp of sms aan de NS kunnen melden dat ze zich onveilig voelen in de trein of in een station. Dat is meer aangewezen als er zich bijvoorbeeld een gewelddadig individu bevindt in het treincoupé. "WhatsApp is inderdaad een handige tool, maar heeft ook zijn nadelen. Zo heb je bijvoorbeeld een internetverbinding nodig", aldus de minister.