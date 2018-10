Steeds meer meldingen van verkrachting binnen relaties HA

18 oktober 2018

06u44

Bron: Belga 1 Er zijn in ons land vorig jaar 517 nieuwe dossiers geopend over aanranding of verkrachting binnen relaties. Dat betekent dat elke week tien slachtoffers aangifte doen, schrijft De Morgen. Experts wijzen op een groeiend bewustzijn.

In drie jaar tijd steeg het aantal aangiftes bij de correctionele parketten met bijna een vijfde. De toename betekent niet noodzakelijk dat er ook daadwerkelijk meer aanrandingen en verkrachtingen binnen relaties plaatsvinden. De stijging van het aantal nieuwe dossiers is mogelijk het gevolg van een groeiend bewustzijn. "Door zaken als #MeToo zien mensen in dat aanranding en verkrachting niet aanvaardbaar zijn. Ook niet binnen vaste relaties", zegt expert partnergeweld, Helen Blow, in de krant.



Wie met aanranding of verkrachting te maken krijgt, kan bij de huisarts terecht, of bij een van de Zorgcentra na Seksueel Geweld (in Gent, Brussel of Luik). Ze staan open voor vrouwen én mannen van alle leeftijden. Er is altijd permanentie.