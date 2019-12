Steeds meer meerderjarige leerlingen combineren studiebeurs met leefloon KVE

11 december 2019

16u32

Bron: Belga 0 Het aantal meerderjarige leerlingen dat een school- of studietoelage combineert met een leefloon is gestegen van 1.535 in het schooljaar 2011-2012 tot 2.324 in 2017-1028. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Katrien Schryvers (CD&V).

Jongeren die geen beroep kunnen doen op hun ouders en toch verder willen studeren ontvangen onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon. Via het OCMW krijgen ze dan ook hulp bij het aanvragen van een studietoelage. Het aantal dat leefloon en studietoelage van de Vlaamse overheid combineert, steeg in de vermelde periode zowel in het secundair (van 372 tot 690) als in het hoger onderwijs (van 1.163 tot 1.634).

Uit een uitwisseling van gegevens tussen het OCMW Gent en de afdeling School- en studietoelagen bleek in april van dit jaar dat er voor 1.142 kinderen van leefloontrekkers geen aanvraagdossier voor een studietoelage liep. Onder impuls van het OCMW startte 24 procent een dossier op, de afdeling deed dat voor 469 kinderen zelf.

"Vanaf 2019-2020 ontvangen deze ouders automatisch hun schooltoeslag als onderdeel van het Groeipakket. De administratie gaat dan ook in samenspraak met het OCMW Gent bekijken of het opportuun is om een nieuwe samenwerking op te zetten gericht op de hoger onderwijsstudent die leefloon ontvangt", aldus Weyts.