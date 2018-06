Steeds meer mannen doen aan gevaarlijke chemseks: seksfeestjes vol harddrugs. "Je hele leven begint te draaien rond seks en drugs" Stijn Defoirdt

08 juni 2018

15u11

Bron: VTM Nieuws 0 Steeds meer mensen doen aan chemseks, dat zijn seksfeestjes bij mensen thuis waar harddrugs genomen wordt. Die feestjes kunnen uren of zelfs dagen duren. Het gaat vooral om mannen van een bepaalde subgroep binnen de homogemeenschap die met elkaar afspreken op datingapps. Nochtans is chemseks uiterst gevaarlijk. “Je leven begint te draaien rond seks en drugs gebruiken”, zegt een anonieme getuige aan VTM NIEUWS met de fictieve naam Paul.

“Die feestjes kunnen met vijf à vijftien mensen zijn", vertelt Paul. "Mensen die gelijkgestemden samenroepen via het internet of mensen uitnodigen die ze kennen. Altijd in een privésetting, altijd bij iemand thuis. En dan doen daar chems de ronde. En dan wordt er gesekst, een groepsseks, een orgie.”

Paul doet al vijftien jaar aan chemseks. Voor hem is het een verslaving geworden en heeft het zijn leven een tijdje beheerst. Hij neemt af en toe cocaïne, maar heeft ook al xtc, ketamine en crystal meth gebruikt op een seksfeestje. Nu probeert hij het onder controle te houden. Hoe groot het probleem is, weet niemand, omdat er nog geen onderzoek naar gedaan is. Maar dat steeds meer mensen het doen, staat vast, dat bevestigen verschillende organisaties.

Meer en meer mensen

Seksuoloog Tom Platteau van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is een van de enigen in ons land die zich verdiept heeft in chemseks: “In België zijn er geen harde cijfers over hoeveel mensen het doen, maar alles wijst erop dat het meer voorkomt dan vroeger.

Ook Sensoa, het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid, bevestigt dat ze steeds meer meldingen krijgen over problemen met chemseks. “We krijgen steeds meer signalen van de doelgroep zelf en hun artsen”, zegt Mark Sergeant van Sensoa. “We nemen die signalen ernstig en we gaan samen met de artsen en de doelgroep zoeken naar oplossingen voor hun vragen.” Volgende week roepen ze experten samen om informatie en expertise hierover te delen.

Codes

"Een van de voornaamste redenen daarvoor is wellicht omdat de drugs gemakkelijker beschikbaar is”, zegt Tom Platteau van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. "Een andere reden is dat seks veel sneller te vinden is op datingapps en dat chemseksers op die apps gebruik maken van codes om met elkaar in contact te komen.

“Waar vier of jaar jaar geleden, het onderwerp chems pas in de loop van een conversatie aan bod kwam, staat het nu in het profiel”, zegt Paul. “Een profielnaam met een grote ‘T’, dan weet je dat die persoon ‘Tina’ of crystal meth wil gebruiken. Als de letters ‘p & p’ in een code staan, dan staat dat voor ‘party en play’, wat het codewoord is voor het gebruiken van drugs tijdens het seksen.”

Erg gevaarlijk

Sommigen doen recreatief aan chemseks en kunnen het onder controle houden, maar het is erg gemakkelijk om verslaafd te raken en alle controle te verliezen. “De impact op de gezondheid van de mensen kan enorm zijn”, zegt Platteau. “Depressieve gevoelens en eenzaamheid worden vaak verergerd door het druggebruik en door het feit dat mensen zich gaan afzonderen als ze echt een problematisch chemseksgebruik gaan vertonen. Dat zorgt ervoor dat ze geen netwerk meer hebben van vrienden en familie. Hun relatie en hun werk gaan er ook onder lijden en ze dreigen de pedalen te verliezen.”

“Bij mij was het grootste probleem schuldbesef”, zegt Paul. “Je leven begint te draaien rond seksen en drugs gebruiken. Terwijl mijn leven vroeger draaide rond andere dingen. Ik ging naar concerten, wandelen, ik kookte, …”

Hiv en soa’s

“De drugs zorgen er ook voor dat mensen in een roes terechtkomen”, zegt Platteau. “Ze kunnen hun grenzen niet goed bewaken en ze gaan die grenzen overschrijden. Het kan dat ze seks hebben zonder condoom en dat kan dan weer leiden tot het hiv en soa’s.”

Ook de drugs zelf zorgen voor grote gezondheidsproblemen. Na de uren- of dagenlange seksfeestjes zijn chemseksers fysiek en mentaal uitgeput. “Mensen hebben ook wel eens een overdosis genomen en komen in het ziekenhuis terecht”, zegt Platteau. Ook Paul weet dat er grote gevaren zijn aan chemseks. “Ik weet dat er een aantal mensen aan gestorven zijn. Ik weet zeker dat hun overlijden rechtstreeks te maken heeft met chemseks.”

Geen hulpverlening

In steden zoals Amsterdam en Londen zijn er speciale hulpverleningcentra voor chemseksers opgericht. Bij ons is er nauwelijks hulpverlening specifiek voor chemseksers. Ze hebben het gevoel dat ze nergens terechtkunnen en van het kastje naar de muur gestuurd worden.

“Chemseks gaat over middelengebruik en seks. Als mensen de stap zetten naar drughulpverlening, is er vaak terughoudendheid bij de hulpverleners, omdat het seksuele aspect erbij komt”, zegt Platteau. “Maar als mensen hulp zoeken in de hulpverlening voor seksuele gezondheid, dan kennen ze de drugs niet goed en weten ze niet wat de impact daarvan is.”

Minister Vandeurzen

Ook Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen is op de hoogte van het probleem. "Onze partnerorganisaties maken inderdaad melding van het probleem", zegt Vandeurzen aan VTM NIEUWS. "Zij zullen de mogelijkheden van een preventieve en/of sensibiliserende aanpak gezamenlijk bespreken. Wij zullen hun advies afwachten, maar, onafgezien van de strafrechtelijke aspecten, moeten we het gebruik van drugs, en zeker illegale drugs, afraden omdat het een gevaar inhoudt voor de volksgezondheid."

Wie vragen heeft na deze reportage kan terecht op een speciaal e-mailadres van het Instituut voor Tropische Geneeskunde: chemsex@itg.be.