Steeds meer mannen combineren groepsseks met harddrugs: “Een gevaarlijke cocktail” SVM

21 januari 2020

21u10

Bron: VTM Nieuws 2 Steeds meer mannen doen aan gevaarlijke chemseks. Dat is groepsseks waarbij ze harddrugs nemen om het langer vol te houden.

“In mijn geval is dat vooral cocaïne”, getuigt ervaringsdeskundige Paul anoniem. “Ik heb in het verleden ook andere middelen gebruikt. XTC, ketamine, GHB,... In een heel recent verleden heb ik me laten verleiden tot het gebruik van crystal meth. Ik ken een aantal mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van chemseks.”

Uit Europees onderzoek blijkt nu dat in België 11 procent van de homo’s of biseksuele mannen aan chemseks doet. Dat is -ondanks het gevaar- het tweede hoogste aantal van Europa.

In Brussel proberen hulporganisaties hier al langer iets aan te doen. Vanaf volgende week organiseert Sensoa ook praatgroepen in Antwerpen. “Wij krijgen uit verschillende hoeken wel de boodschap dat er mensen zijn die er met een hulpverlener over willen praten. Of ze willen het op tafel leggen bij andere mannen”, aldus Mark Sergeant van Sensoa. “Ze komen er openlijker voor uit dat ze een probleem hebben en dat ze ermee willen stoppen.”

Chemseksers ontmoeten elkaar op datingapps of in het uitgaansmilieu. De seksfeestjes kunnen tot wel twee dagen duren. “ Vroeger ging ik naar concerten, ging ik wandelen en was ik op stap met vrienden. Ik hield ook van koken. Nu draait mijn leven echter rond seks en drugs gebruiken”, besluit Paul.