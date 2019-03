Steeds meer leerlingen afwezig wegens ziekte SPK

19 maart 2019

05u00 0 Vorig schooljaar heeft 65% van de Vlaamse leerlingen minstens één keer een doktersbriefje ingediend om zijn of haar afwezigheid te wettigen. Vier jaar eerder was dat nog maar 58%. Ook het aantal zelfgeschreven briefjes door ouders neemt gestaag toe.

Een doktersbriefje is nodig als een leerling vier of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Hoe ouder, hoe groter de kans dat er zo'n medisch attest aan te pas komt. Waar in het lager onderwijs jaarlijks zo'n 60% van de kinderen minstens één doktersbriefje binnenbrengt, gaat het in de tweede graad van het secundair al om 70% en bij de 18-plussers zelfs om 75%.

Vier keer per schooljaar mogen ook ouders een briefje schrijven. In 2017-2018 was 57% van de leerlingen minstens één halve dag afwezig, 'gedekt' door zo'n kattebelletje, in 2013-2014 gold dat voor 46%. Die stijging valt volgens Vlaams Parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA) mogelijk te verklaren door de afschaffing (in 2015) van het verplichte doktersbriefje vlak voor en na schoolvakanties.