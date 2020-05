Steeds meer kritiek op aanpak coronacrisis: “Experts hebben risico niet gezien. Was het niet willen of niet kunnen? Ik weet het niet” LH

Bron: VRT NWS, Radio 1 18 Nu het ergste van de coronacrisis achter de rug is, komen steeds meer spanningen binnen het systeem naar boven. Emmanuel André, de voormalige woordvoerder van het crisiscentrum, heeft bij VRT NWS kritiek geuit op de overheidsinstantie Risk Assessment Group (RAG), die het risico voor de bevolking analyseert en gecoördineerd wordt door Sciensano van interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. André vindt “de attitude daar heel conservatief” en wijst op problemen met mondmaskers, testen en contactopsporing. Van Gucht zelf is niet opgezet met de uithalen van André.

André is in het artikel, waarin ook viroloog Marc Van Ranst en Margot Cloet, de ceo van Zorgnet-Icuro, aan bod komen, enorm kritisch voor zijn voormalige collega’s.

“Op een gegeven moment zeggen ze in de RAG dat ze beslist hebben om geen maskers te gebruiken, en wilden ze de adviezen van andere experten niet meer horen. Zelfs niet van de Hoge Gezondheidsraad, dat een pad uitzette om geleidelijk aan meer mondmaskers te gebruiken. Dat advies mocht niet eens gepubliceerd worden van de RAG en RMG. Ik wil niet iedereen van Sciensano over dezelfde kam scheren, maar hun vertegenwoordigers in de RAG hebben die attitude zeker niet veranderd.”

Toen de experten er voor pleitten om meer testen te doen in de eerste lijn, gebeurde dat volgens André ondanks en niet dankzij de RAG. “De politiek heeft die beslissing genomen op advies van andere experten, en ook onder druk van de ziekenhuizen”, zegt André nog. “Maar nu we weer in een positie zitten om het aantal testen op te drijven, zien we hetzelfde fenomeen: al weken zegt de RAG dat we dat niet mogen doen, terwijl andere experten zeggen dat net wél te doen.”

Met meer middelen en een snellere start hadden we het beter kunnen doen Emmanuel André over de contactopsporing

En dan is er nog een probleem met de contactopsporing. Volgens de voormalige woordvoerder, die ondertussen de contactopsporing leidt, zijn er te weinig inspanningen geleverd om dat systeem te versterken. “Nadat ik overnam kon het eigenlijk niet sneller gaan, maar er waren voldoende aanwijzingen dat we dit systeem vroeger hadden moeten versterken. Met meer middelen en een snellere start hadden we het beter kunnen doen", klinkt het.

“Al bij de eerste missie van de WHO naar China hebben we één ding geleerd: het belang van testen en opsporen. Maar ik heb geen enkel advies van de RAG gezien dat op de risico’s wees. Ze hebben daar het risico niet gezien. Was het niet willen of niet kunnen? Ik weet het niet”, aldus André nog.

Van Gucht: “Hallucinante veronderstelling”

Steven Van Gucht van Sciensano is niet opgezet met de uitlatingen van André, zo liet hij deze ochtend op Radio 1 blijken. “België heeft vroeg werk gemaakt van het opdrijven van de testcapaciteit. In het kader van de exitstrategie hebben we werk gemaakt om de contactopsporing uit te bouwen. We hebben alles gedaan wat we kunnen.” “Het vergt nog heel wat werk om de contactopsporing te verbeteren. Het is een zeer complex systeem”, geeft Van Gucht toe.

Volgens hem hoeft België zich over niets te schamen en doken in onze buurlanden dezelfde problemen met testen, tracen en mondmaskers op. Overal waren er tekorten en praktische bezwaren. Van Gucht: “Als je onze reactiesnelheid vergelijkt met het buitenland kun je niet zeggen dat we getreuzeld hebben of te weinig daadkracht hebben getoond.” “België is zelfs een van de landen in Europa met een zeer hoge testcapaciteit.”

Dat de RAG een advies van de Hoge Gezondheidsraad heeft tegengehouden, klopt volgens Van Gucht niet. Ook dat de experts het belang van testen, tracen en isolatie in twijfel trokken, is volgens Van Gucht onwaar. “Dat lijkt me een hallucinante veronderstelling", zegt hij nog bij VRT NWS.

