Steeds meer jonge kinderen in Vlaanderen groeien op in armoede TTR

12 juni 2018

14u41

Bron: Belga 0 De kansarmoede-index 2017 voor het Vlaamse Gewest bedraagt 13,76 procent en ligt daarmee 0,94 procentpunt hoger dan die van 2016. Die index van Kind en Gezin geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeit in een situatie van kansarmoede. Dat meldt Kind & Gezin vandaag in een persbericht.

De verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin gaan tijdens hun contacten met gezinnen na of er signalen zijn van kansarmoede op zes domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouder(s), het stimulatieniveau van het kind, de arbeidssituatie van de ouder(s), de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op drie of meer criteria, spreken we over een kind dat in kansarmoede leeft.

Bij meer dan 8 op de 10 kinderen gaat kansarmoede vooral gepaard met een beperkt inkomen, met werkloosheid of een precaire arbeidssituatie en met een laag opleidingsniveau van de ouder(s). Iets meer dan de helft van de kinderen in kansarmoede heeft een gebrekkige huisvestingssituatie.

Strijd tegen kansarmoede

De kansarmoede-index bij kinderen van wie de moeder bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, ligt met 33,5 procent veel hoger dan de kansarmoede-index van 6,1 procent, bij kinderen met een moeder van Belgische origine.

De index is in elke provincie toegenomen. Toch zijn er grote provinciale verschillen: in Antwerpen ligt de index met 17,6 procent het hoogst, in Vlaams-Brabant het laagst met 8,3 procent. De kansarmoede is vooral in de centrum- en grootsteden toegenomen. 50,9 procent van de kinderen in kansarmoede leeft in 13 steden (2 grootsteden en 11 centrumsteden).

Kind & Gezin wijst erop dat verschillende projecten zijn opgestart in de strijd tegen kansarmoede. Zo zijn er momenteel 153 Huizen van het Kind die samen 210 gemeenten bereiken in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, en sloegen Vlaams minister Vandeurzen (CD&V) en de familie Vergnes in 2017 de handen in elkaar voor een vernieuwend aanbod van basisvoorzieningen voor kwetsbare gezinnen onder de naam KOALA (Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding).

Dankzij de middelen van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) werden in acht Vlaamse steden in 2016 proeftuinen "Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen" georganiseerd. Zo kregen kwetsbare, anderstalige moeders en hun kinderen extra kansen.

"Mensen in armoede blijven bloeden"

"Meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbanken, meer mensen moeten een beroep doen op het leefloon, de wachtlijsten voor sociale woningen worden langer...", aldus Decenniumdoelen. "De economie bloeit en de mensen in armoede blijven bloeden. De grote slachtoffers zijn vandaag de kinderen."

"Kinderarmoede is te vermijden", gaat Decenniumdoelen voort. "De Vlaamse en federale regering moeten daarvoor hun beloftes nakomen. De federale regering heeft echter haar beloftes om de sociale minimumuitkeringen te verhogen nooit nageleefd. De energiefactuur en de huurprijzen zijn niet onder controle gebracht. Vlaanderen heeft haar bevoegdheden om energie- en huurlasten te beperken niet gebruikt. Sindsdien stijgen beide tot wanhoop van veel huurders. In plaats van naar een trendbreuk, wijzen de kinderarmoedecijfers vooral op een falend en armoedig beleid: een beleid dat armoede niet structureel aanpakt, een beleid dat honderdduizenden gezinnen en duizenden kinderen achterlaat in wanhoop."

Falend beleid

Volgens oppositiepartij sp.a bewijzen de cijfers van Kind & Gezin dat het gevoerde armoedebeleid faalt. "Minister Homans zou de kinderarmoede halveren en zag in eerdere cijfers een significante daling van armoedecijfers. Ze verstopt zich niet alleen achter foute analyses maar ook achter een papieren bundel met acties - het Vlaams actieplan armoedebestrijding - waarvan iedereen eigenlijk wist dat daarmee niets fundamenteel zou veranderen. De realiteit bevestigt dat het armoederisico de voorbije 10 jaar nooit hoger was dan vandaag en dat de kinderarmoede in Vlaanderen opnieuw is toegenomen", aldus Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a).

"N-VA levert twee ministers van armoedebestrijding, maar dit worden stilaan ministers van armoedecreatie in plaats van armoedebestrijding", aldus Van Malderen.