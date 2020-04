Exclusief voor abonnees

Steeds meer internationale aandacht voor Belgische cijfers: krijgen we onze telmethode nog uitgelegd?

TT

19 april 2020

14u14

182

470 doden per miljoen inwoners. Dat is de hoge tol van het coronavirus in België, de hoogste zelfs van de hele wereld. De mogelijke verklaringen zijn in eigen land al tot in den treure herhaald: vooral het feit dat we ook alle niet-bevestigde COVID-19-overlijdens meetellen, ligt aan onze ‘koppositie’. Vraag is of die nuance ook in het buitenland doordringt.