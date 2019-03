Steeds meer fietsers op fietssnelwegen Halle-Brussel en Leuven-Brussel kg

26 maart 2019

21u00

Bron: Belga 0 Het gemiddeld aantal geregistreerde fietsers per dag op de fietssnelweg Halle-Brussel verdubbelde in de periode 2014-2018 van 496 tot 961. Op de fietssnelweg Leuven-Brussel was er in dezelfde periode een stijging van 294 tot 439. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Verkeersminister Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Michel Doomst (CD&V). Weyts baseert zich op tellingen die de provincie organiseerde met mobiele tellers.

Op de vaste fietsteller, die in augustus 2016 werd geïnstalleerd op het jaagpad ter hoogte van de sluis van Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) op de fietssnelweg Halle-Brussel werden van september tot november 2016 50.749 fietsbewegingen genoteerd. In dezelfde periode in 2017 waren er dat 58.700, een toename met 15,67 procent.



Op de fietssnelweg Leuven-Brussel registreert sinds april 2012 een vaste telinstallatie het aantal fietsers tussen Leuven en Herent. In 2013 werden van januari tot juli 172.968 fietsbewegingen genoteerd. In 2017 waren er dat 226.543 en in 2018 229.624. Ook op het meetpunt in Erps-Kwerps werd in de periode 2013-2017 een toename met 40 procent geregistreerd, terwijl er in Nossegem een lichte daling (-2,4 procent) werd vastgesteld.

Benjamin Dalle, de Brussels CD&V-lijsttrekker voor het Vlaams parlement, pleitte er vorige week nog voor om meer Vlaamse fietssnelwegen tot in hartje Brussel door te trekken. Momenteel reiken twee van de vijftien Vlaamse fietssnelwegen in de Brusselse rand door tot het centrum van de hoofdstad.