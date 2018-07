Steeds meer BV's stappen in de politiek Redactie

17 juli 2018

19u30

Bron: eigen berichtgeving 8 Steeds meer BV’s stappen in de politiek. Dat blijkt uit cijfers die onze redactie opvroeg. Nu al minstens zeventig bekende Vlamingen nemen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Acteurs, sportlui en mensen uit de entertainment kiezen vaker voor Open Vld. Groen blijkt vooral populair bij muzikanten. VTM NIEUWS sprak met actrice Loes Van den Heuvel en ‘Kreuner’ Walter Grootaers.

Na een recordaantal BV’s op de kieslijsten van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 (met 75 waren ze toen), leek het fenomeen onderhevig aan een terugval in 2012. Toen kwam een 56-tal BV’s op. Dit jaar maakten al 70 bekende Vlamingen bekend dat zij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De kans is groot dat er nog bijkomen.

Vooral bij Open Vld

De partij die uitpakt met de meeste BV’s is Open VLD. "Geen verrassing", zegt voorzitster Gwendolyn Rutten. "Artiesten en sportlui zijn meestal zelfstandigen die ervoor gaan."

Walter Grootaers

Zanger van De Kreuners Walter Grootaers is al 24 jaar politiek actief in Lier. Vooral in de beginperiode had hij te kampen met vooroordelen. "Het heeft zeker in het begin gespeeld dat ik als zangerke toen in de politiek ben gestapt. Mensen vroegen zich af wat ik kwam doen en waar ik mij mee kwam bemoeien. Maar dan is het aan jezelf om je te bewijzen en te tonen dat je het echt meent. Aan de andere kant was het ook mogelijk dat het mijn carrière als muzikant zou kunnen schaden. Dat heeft het op een bepaald moment wel een stuk gedaan, in die zin dat ik me outte als liberaal. Dat was not done als artiest. Dat werd niet aanvaard. Maar dat hoort er nu eenmaal bij.”

11 bij N-VA

Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was de toenmalige VLD de sterkste aantrekkingspool voor bekende Vlamingen. Toen kon de partij maar liefst 21 BV’s aantrekken. In 2012 waren het er een pak minder (12) en haalde de N-VA de Open VLD in met 14 BV’s op hun kieslijsten. Voorlopig maakten 11 BV’s bekend te zullen opkomen voor N-VA.

Minder voor sp.a

Nieuw is dat ook Groen dit jaar heel wat BV’s aantrekt. Zo kozen in 2006 slechts twee BV’s voor een plaats op een kieslijst van Groen en in 2012 waren dat er 5. In 2018 zullen 10 bekende koppen opkomen voor Groen. Het aantal BV’s dat opkomt voor sp.a daalt verkiezingsjaar na verkiezingsjaar: van 16 in 2006 naar 9 in 2012 naar 6 BV’s in 2018.

Ook 'Carmen' in politiek

Actrice Loes Van den Heuvel komt op voor Groen in Keerbergen. Die partij was niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad en daarom komt ze op als lijstduwer. “Met Groen draag ik dierenwelzijn en milieu hoog in het vaandel”, zegt ze.

Lokale lijsten

Bij CD&V zet men ook alsmaar minder in op BV’s: na een recordaantal in 2006 (15 BV’s) daalde het aantal BV’s in 2012 naar 10. In 2018 komen tot nu toe 8 BV’s op voor CD&V. Het aantal BV’s bij de PVDA is 4, het Vlaams Belang heeft voorlopig nog geen BV”s op de verkiezingslijsten staan. Ten slotte kiezen BV’s ook steeds vaker voor lokale lijsten.