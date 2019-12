Steeds meer boetes voor gsm’en op de fiets, maar grote regionale verschillen: 205 in Gent, 362 in Leuven, 4 in Luik en 0 in Charleroi TT

07 december 2019

11u15 36 Het aantal boetes voor bellen of sms’en terwijl je aan het fietsen bent, is sinds 2014 verdubbeld in België. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Opvallend zijn de grote regionale verschillen.

Snel een sms’je sturen op de fiets, of een telefoontje plegen: het komt steeds vaker voor. Maar of je nu in de auto zit of op de fiets, je gsm in de hand gebruiken mag niet. Concreet is het voor elke bestuurder verboden “een draagbare telefoon te gebruiken die hij in de hand houdt”. En als fietser val je wettelijk ook onder de categorie ‘bestuurder’. Een inbreuk kost je 116 euro.

Uit cijfers die Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) bij minister De Crem opvroeg, blijkt nu dat de politie die boetes ook steeds vaker uitschrijft: in 2014 en 2015 ging het nog om een kleine 600 vastgestelde overtredingen, in de jaren daarna steeg dat tot ongeveer 1.200 in 2017 en 2018. Het eerste semester van 2019 laat met 523 overtredingen wel weer een lichte daling zien.

Vooral in Vlaamse steden

De overgrote meerderheid van de boetes wordt in Vlaanderen uitgeschreven, en dan nog zo goed als enkel in de grote steden: koploper in 2018 was Leuven (362 overtredingen), gevolgd door Antwerpen (288 overtredingen) en Gent (208) overtredingen. In 2017 werden in de Arteveldestad zelfs 607 boetes uitgeschreven, een absoluut record.

Dat het vooral de steden zijn waar overtredingen worden vastgesteld, verbaast Raskin niet. “Steeds meer stedelingen gebruiken de fiets om zich te verplaatsen en steden proberen dit ook te stimuleren door de aanleg van autovrije zones en fietsstraten. Bovendien gaat het hier om steden met grote groepen studenten bij wie de fiets nog altijd een populair vervoersmiddel is”, zegt Raskin.

Opvallend is het Vlaams-Waalse verschil, dat wel deels te verklaren valt doordat er in Vlaanderen ook gewoon meer wordt gefietst. In Charleroi werd vorig jaar geen enkele boete uitgeschreven, evenmin in de hele provincie Waals-Brabant (waar nochtans ook de universiteitsstad Louvain-la-Neuve ligt). In Namen stelde de politie één boete op, in Luik vier. In het Brussels gewest werden er 70 boetes uitgedeeld (46 in de stad Brussel).