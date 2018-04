Steeds meer boeren kloppen aan bij psycholoog HA

06 april 2018

17u57

Bron: Belga

Steeds meer landbouwers doen een beroep op een psycholoog. Vorig jaar betaalde de vzw Boeren op een Kruispunt 402 huisbezoeken van gespecialiseerde psychologen aan landbouwers die om advies gevraagd hadden. In vergelijking met vorige jaren 2016 (286) en 2015 (302) is dit een felle stijging.

De vzw Boeren op een Kruispunt bestaat elf jaar. Belangrijkste doelstelling is het welzijn van boeren en tuinders verhogen. Negentig procent van hun tijd besteden de hulpverleners aan de persoonlijke begeleiding van gezinnen in nood. Sinds haar ontstaan kreeg de vzw in totaal 2.140 aanmeldingen. Officieel zijn er in Vlaanderen zo'n 23.000 land- en tuinbouwbedrijven. Dat betekent dat 10 procent van de niet-hobbymatige land- en tuinbouwers ooit advies en ondersteuning vroeg aan vzw Boeren op een Kruispunt.

Het aantal aanmeldingen is in de loop der jaren wat gezakt van gemiddeld 200 gezinnen per jaar naar 160 gezinnen in 2017, maar de werkdruk (aantal bezoeken en telefonische ondersteuning ) blijft constant (721 geregistreerde adviseursbezoeken per jaar). Veel bekende adviesvragers blijven een beroep doen op de dienstverlening van de vzw. De geestelijke ondersteuning stijgt in belangrijke mate (402 betaalde bezoeken).

Wat de vooruitzichten voor het komende jaar betreft, verwacht de vzw Boeren op een Kruispunt problemen in drie sectoren. "In de melkveehouderij konden veel bedrijven hun verlies 2015 - 2016 tijdig stoppen door de hoogconjunctuur van 2017. Nu de opbrengst weer gezakt is onder de kostprijs van bedrijven, die recent investeerden, zullen een aantal grote bedrijven vastlopen", klinkt het in het jaarverslag 2017. "In de varkenshouderij hebben veel bedrijven met kortlopende schulden hun verlies niet kunnen terugverdienen met de korte hoogconjunctuur van 2017. Nu de opbrengst van biggen en vleesvarkens weer bij (of onder de) kostprijs zitten, weigeren de leveranciers nieuwe betalingsregelingen."

En ook voor te groentetelers is er zwaar weer op komst. "In de vollegrondsgroenten- en aardappelsector hebben veel ondernemers hun teeltkosten van 2017 nog niet terugverdiend. Zij moeten hun nieuwe teeltplan 2018 opstarten zonder te weten hoe ze hun teeltkosten gaan financieren."