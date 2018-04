Steeds meer Belgen werken in het weekend An Vroom Gunter Van Stappen

29 april 2018

19u51

Bron: VTM NIEUWS 0 Het aantal werknemers dat werkt in het weekend, stijgt jaar na jaar. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd bij Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid. De stijging komt vooral door het toenemend aantal winkels dat open is op zondag.

In 2010 werkte 8,5 procent van de loontrekkenden op zondag. Zes jaar later, in 2016 was dat al 10, 3 procent. Reden: meer winkels zijn open en dat eist personeel op. “De cijfers groeien gestaag en we voelen ook dan in deze tweeverdienersmaatschappij er meer vraag is om op zondag de winkels te openen”, klinkt het bij Danny Van Assche van Unizo. “En dat heeft consequenties naar wat werknemers moeten doen.”

De zondagrust is bij wet vastgelegd en, met uitzondering van bepaalde sectoren, kan een werkgever je niet verplichten om in het weekend te werken. Al vinden heel wat werknemers dat geen probleem, vaak ook omdat ze in het weekend meer loon krijgen.