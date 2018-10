Steeds meer Belgen stellen zorgvolmachten op Frank Dereymaeker

30 oktober 2018

06u00 0

Steeds meer Belgen ondertekenen een volmacht waarbij één of meerdere personen worden aangeduid om hun financiële zaken te regelen als zij daartoe niet meer in staat zijn. De notarissen registreerden in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 17.634 nieuwe zorgvolmachten, een derde meer dan een jaar geleden.

Sinds 2014 heeft iedereen de kans om een zorgvolmacht op te stellen. Dankzij die volmacht kan men zijn financiële zaakjes door zijn partner, kinderen of vrienden laten regelen als men bijvoorbeeld in coma belandt of dement wordt. Op die manier vermijdt men dat in dergelijk geval de rechtbank een bewindvoerder aanstelt. En die gelegenheid hebben de Belgen niet laten liggen. In de eerste jaarhelft hebben al bijna 18.000 Belgen zo’n zorgvolmacht geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat. Dat komt neer op een gemiddelde van 2.900 burgers per maand. Of ruim 700 per maand meer dan een jaar geleden. Notaris Carol Bohyn ziet twee verklaringen voor het toenemend succes. «Enerzijds wordt dat systeem aangemoedigd door de notarissen en de banken. Anderzijds zijn de burgers steeds meer vragende partij. Meestal gaat het om gepensioneerden. Maar we zien de laatste tijd ook meer en meer jongeren die een zorgvolmacht laten registreren. «Het gaat vaak om jongeren die in hun familie of vriendenkring al geconfronteerd werden met een situatie waarbij een bewindvoerder te zaken overneemt.» Het voordeel van een zorgvolmacht is dat men zowel kleine financiële zaken, zoals het betalen van facturen, als grote transacties, zoals de verkoop van een huis, kan regelen. Sinds de invoering hebben al meer dan 80.000 Belgen een zorgvolmacht opgesteld.