Steeds meer Belgen laten zich begeleiden bij het stoppen met roken ADN

21 augustus 2019

14u08

Bron: Belga 0 Steeds meer Belgen zoeken hulp om te kunnen stoppen met roken. Dat zegt VRT NWS en tabakoloog Els Bosch bevestigt het nieuws. Niet alleen hulpmiddeltjes zoals nicotinepleisters worden ingeroepen, vooral coaching zoals cursussen, groepssessies of begeleiding door een tabakoloog zitten in de lift.

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden al meer dan 7.700 rookstopcursussen (deels) terugbetaald, ten opzichte van 6.500 in dezelfde periode in 2018.

"Je laten begeleiden bij het stoppen met roken is bekender geworden en er heerst steeds minder schaamte over", zegt tabakoloog Els Bosch. "De slaagkans is ook een viervoud dan wanneer je het alleen, 'cold turkey' probeert. Er is niet alleen medische begeleiding, er wordt ook gewerkt aan motivatie en zelfvertrouwen, soms ook in groep. Na drie maanden begeleiding, tijdens de meest cruciale maanden voor herval dus, is 70 procent nog steeds gestopt."

Het profiel van de deelnemers is volgens Bosch erg divers, al ontbreken de jongste generaties nog wat. "Jongeren denken vaak dat het hen zelf wel eens zal lukken en ze ondervinden ook de lichamelijke impact van roken nog niet zo erg", stelt ze. "Wie begeleiding zoekt, heeft vaak al een of meer mislukte pogingen om te stoppen achter de rug. Men is er ook ernstiger mee bezig dan vroeger. Toen was stoppen vaak een vrijblijvend goed voornemen in januari dat al snel werd opgegeven, nu zetten velen in september de concrete stap naar een cursus.”