Steeds meer Belgen hebben geen tijd voor ontbijt BCL

26 april 2018

00u00 5 Alle granola- en havermoutgekte ten spijt: de Belg laat zijn goeie ontbijtgewoontes hangen. Dat blijkt uit een rondvraag van Panos bij 8.660 landgenoten.

Opvallend minder mensen nemen dagelijks tijd voor koffie, een boterham of yoghurt. 76% van de Belgen ontbijt wel nog elke dag, maar bij een vorige enquête was dat nog 81%. Vooral tijdsgebrek wordt als reden opgegeven. Koffie blijft de populairste ontbijtdrank. Meer dan 58% van de Belgen verkiest nog steeds een klassiek bakje troost boven hippe specialiteiten zoals een cappuccino (16%). In 2015 koos 64% voor de klassieke koffie en slechts 8% voor koffiespecialiteiten.

Het klassieke ontbijt blijft trouwens scoren. Brood en pistolets blijven bovenaan de favorieten prijken, nipt gevolgd door koffiekoeken en ontbijtgranen. Yoghurt, fruit en een warm ontbijt doen het doordeweeks niet erg goed, maar zijn tijdens het weekend dan weer erg geliefd.