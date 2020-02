Steeds meer artsen scholen zich bij rond intrafamiliaal geweld MDG

28 februari 2020

15u15

Bron: Belga 0 Sinds de lancering van de digitale leermodule over intrafamiliaal geweld, hebben 1.095 personen toegang gekregen tot die module. De overgrote meerderheid van hen zijn erkende artsen. Eind 2019 hadden 362 artsen de module afgerond en een accreditatie behaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) op een vraag van Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

Om huisartsen alert te maken voor de signalen van intrafamiliaal geweld (kindermishandeling binnen de familie en geweld tussen partners) en tijdig gepaste hulpverlening in te schakelen heeft voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen aan huisartsenkoepel Domus Medica gevraagd een e-learninginstrument te ontwikkelen.

Blended learning

Het instrument dat Domus Medica heeft uitgewerkt is een vorm van 'blended learning', een combinatie van face-to-face onderwijs en computerondersteunend leren. De blended learning duurt drie uur in totaal en is modulair opgebouwd.

Via de website van Domus Medica hebben ondertussen 1.095 personen toegang gekregen tot de module. 897 van hen zijn erkende artsen, 36 zijn huisarts in opleiding en tot de restgroep (162) behoren specialisten, verpleegkundigen of andere beroepsgroepen. Wie de module volledig doorloopt, krijgt een accreditatie. Eind 2019 hadden 362 artsen de accreditering behaald.

De huidige module intrafamiliaal geweld zal tegen de zomer van 2020 opgesplitst worden in kleinere modules, met name in een module partnergeweld en een module kindermisbehandeling.