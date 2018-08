Steeds meer anabole steroïden in beslag genomen SVM

13 augustus 2018

22u02

Bron: Belga 1 Het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG) neemt steeds meer SARM's in beslag. Dat zijn androgene anabole steroïden, die vaak door atleten worden gebruikt om hun prestaties te verbeteren. Dat blijkt uit het jaarverslag van het FAGG.

De SARM's werden opgenomen op de dopinglijst van het Wereldantidopingagentschap WADA. De stoffen zijn te allen tijde verboden, zowel binnen als buiten wedstrijdverband.

Toch komen ze steeds meer voor in bijvoorbeeld voedingssupplementen voor sporters en in aromatische oliën. Het probleem met de producten is dat ze niet alleen moeilijk te identificeren zijn voor de gebruikers, maar ook voor de inspectiediensten.

"Zeer creatief"

"Het blijft opvallend hoe prestatieverhogende middelen via het illegaal circuit verspreid worden", zegt FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout. "Aanbieders zijn zeer creatief om dergelijke producten niet in één vorm op de markt te brengen."

De aanbieders gaan ook steeds professioneler te werk. Ze zijn zeer goed georganiseerd en er wordt heel veel geld in geïnvesteerd. "Tien jaar geleden werden de producten verstuurd in enveloppen met handgeschreven adressen, nu werken ze met zeer professionele websites die regelmatig van server veranderen. En ook het betaalcircuit verandert heel de tijd."

Andere regels in andere landen

De inspecteurs van de douane zijn echter ook meer en meer getraind om de producten te herkennen. Omdat ze op de WADA-lijst staan, gaat er meer aandacht naar uit. Er is bovendien een goede samenwerking tussen politie, justitie en douane. "Een extra moeilijkheid is wel dat het om een grensoverschrijdend probleem gaat, en dat er in andere landen andere regels zijn. Zo kunnen medicijnen in België enkel in de apotheek verkocht worden, maar in de buurlanden is dat niet het geval."

Het FAGG wijst er nog op dat illegale middelen grote risico's inhouden voor de gebruikers, zoals een gebrek aan steriliteit, gevaarlijke overdosissen of de aanwezigheid van andere potentieel toxische ingrediënten.