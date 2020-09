Exclusief voor abonnees

Steeds meer advocaten vragen om te pleiten zónder mondmasker: “Het mag geen muilkorf worden”

Erwin Verhoeven

08 september 2020

17u57

0

Een rechter overtuigen dat een cliënt onschuldig is: voor advocaten is dat erg moeilijk mét een mondmasker, vinden ze. Velen vragen dus een uitzondering, zoals Jef Vermassen. Maar ze krijgen die niet altijd, en dus pleiten ze nu voor meer soepelheid. “Een pleidooi is meer dan wat woordjes uitkramen, hé.”