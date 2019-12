Steeds meer 12-jarigen op spoed na drankmisbruik Sophie Vereycken

Bron: Het Laatste Nieuws 1 Vorig jaar belandden 116 twaalf- en dertienjarigen op spoed na alcoholmisbruik. Nooit eerder lag dat aantal zo hoog. Hoe jonger iemand met alcohol in aanraking komt, hoe groter het risico om op latere leeftijd verslaafd te raken.

"Het is echt jong geleerd, oud gedaan", zegt medisch socioloog Guido Van Hal (Universiteit Antwerpen). "Het risico om later problematisch alcoholgedrag te vertonen en verslaafd te worden, ligt bij hen vijf keer hoger." Al merkt Van Hal hoe niet iedereen dat even problematisch vindt. "Onlangs sprak ik een kinderarts die een meisje van 14 jaar had gezien met 5,2 promille in het bloed. Ze had wodka geproefd en was blijven drinken. 'So what?', reageerden die ouders. 'Kan gebeuren.‘”



In België worden jongeren na een spoedopname niet opgevolgd. "Er wordt geen traject uitgestippeld", zegt professor Van Hal. "In Nederland wel. Daar hebben ze kinderalcoholklinieken. We vragen dit hier al lang, maar het gebeurt niet. Ook het optrekken van de leeftijdsgrens om alcohol te kopen, zou een verschil kunnen maken."

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is géén voorstander van een hogere leeftijdsgrens: "Maak van bier of wijn verboden vruchten en ze worden alleen maar aantrekkelijker.”





Hoewel het aantal erg jonge tieners dat op spoed belandt na drankmisbruik toeneemt, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Intermutualistisch Agentschap ook dat het totaal aantal cases van 12- tot 17-jarigen de voorbije tien jaar stabiel is gebleven. Elke dag belanden gemiddeld zes jongeren zo in het ziekenhuis.

