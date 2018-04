Station van Lier wordt horecagebouw Bertje Warson

16 april 2018

Het neoclassicistisch stationsgebouw op het Leopoldplein in Lier zal zijn huidige functie met loketten niet behouden. De stad Lier en de provincie overwegen om er een horecagebouw van te maken. Dat werd vanavond bekend gemaakt op een infovergadering over het Masterplan Stationsomgeving Lier.

Het Leopoldplein en stationsgebouw krijgen een volledig nieuwe invulling. Het stationsgebouw blijft daarbij behouden. Dat kan ook niet anders want het neoclassistische gebouw is een monument. Hoewel het station, samen met spoorlijn 13, werd geopend op 23 april 1855, was er toen nog geen stationsgebouw in Lier. Dat werd pas gebouwd in 1861, naar een ontwerp van architect August Payen junior. Het is één van de drie nog resterende stationsgebouwen van deze spoorwegarchitect. Het centrale deel heeft twee verdiepingen, gelijkvloers en een verdieping erop en ernaast zijgebouwen. In het zijgebouw rechts is er nog een authentiek stationsbuffet. Het Masterplan van de Stationsomgeving en aanpalende straten zou uitgevoerd worden tegen 2022.