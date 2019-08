Startnota van Bart De Wever: “Factuur voor automobilist kan fors stijgen” TVC TT

21 augustus 2019

09u29

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1802 Als de nieuwe Vlaamse regering de autofiscaliteit aanpast zoals in de startnota van Bart De Wever (N-VA) wordt aangegeven, kan de factuur voor de automobilist fors stijgen. Dat blijkt uit een raming van sectorfederatie Febiac, schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen vandaag. Toch hoeft het zo ver niet te komen, zegt Febiac.

"In de verkeersfiscaliteit vergroenen we het wagenpark via de invoering vanaf 2020 van de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP) voor voertuigen", schreef De Wever in zijn nota. "Meer vervuilende wagens worden duurder, milieuvriendelijkere wagens goedkoper."

De WLTP is de nieuwe, meer realistische manier om de uitstoot en het brandstofverbruik van auto's te meten. Ze vervangt de New European Driving Cycle (NEDC) uit de jaren 70, die te weinig rekening hield met werkelijke rijomstandigheden op de weg. De NEDC verdwijnt binnenkort volledig.



Uit een simulatie van automobielfederatie Febiac blijkt nu dat de nieuwe test grote gevolgen heeft voor de fiscaliteit. Uitgaande van een gemiddelde stijging van de gemeten CO2-uitstoot met 20 procent, gaat zowel de jaarlijkse rijtaks als de BIV (belasting op inverkeerstelling), die eenmalig wordt betaald, omhoog. Vooral bij de BIV is de stijging aanzienlijk.

Van 357 naar 850 euro

Febiac maakte een simulatie voor acht courante modellen. Voor een kleine stadswagen met benzinemotor stijgt de BIV van 114 naar 231 euro. Voor een benzinewagen in de compacte middenklasse stijgt de BIV zelfs van 357 naar 850 euro. Bij de aankoop van een hybride auto is de stijging beperkt. Ook bij de dieselmodellen stijgt de BIV, maar opvallend is dat een diesel die ongeveer evenveel CO2 uitstoot als een vergelijkbare benzinemotor, ruim drie keer duurder is aan BIV.

De verhoging van de BIV en rijtaks zou weliswaar enkel voor particulieren en rechtspersonen gelden. De fiscaliteit voor leasingwagens is nog altijd federale materie.

“Contraproductief”

Woordvoerder Joost Kaesemans van Febiac waarschuwt dat de duurdere fiscaliteit contraproductief dreigt te zijn. "De verhogingen zijn van die aard dat ze niet aanvaardbaar zijn voor de consument en contraproductief zullen werken op de uiteindelijke doelstelling, namelijk de consument doen kiezen voor schonere en zuinigere voertuigen." Mocht de nieuwe CO2-uitstoot in de berekening van de fiscaliteit worden overgenomen, dan verwacht Febiac dat meer mensen langer met hun oude en vervuilende auto zullen blijven rijden.

Toch staat het nog lang niet vast de de nieuwe taksen ook effectief duurder zullen uitvallen. Kaesemans nuanceert: “De nieuwe WLTP-gebaseerde fiscaliteit is onvermijdelijk, aangezien de NEDC-waarden binnenkort gewoon niet meer bestaan. Maar niets of niemand zegt dat de formule voor de berekening van de belasting niet kan aangepast worden aan de WLTP-waarden. De Vlaamse regering kan perfect de rekensleutel aanpassen. De cijfers die wij aangeleverd hebben, bewijzen enkel dat dat nodig is. Als de Vlaamse regering het goed aanpakt, kan er een nieuwe fiscaliteit komen die globaal gezien budgetneutraal is, maar die toch verder gaat in de stappen die Vlaanderen in het verleden al gezet heeft: de meest milieuvriendelijke voertuigen ook fiscaal het voordeel geven.”