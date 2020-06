Startende huisartsen vragen verlenging van vestigingspremie TTR

03 juni 2020

12u14

Bron: belga 0 Een platform van huisartsen in opleiding (HAIO) vraagt in een open brief dat de overgangsperiode naar de afschaffing van de vestigingspremie voor startende huisartsen verlengd wordt, op zijn minst met enkele maanden. Op die manier kunnen de artsen hun contracten nakomen.

Startende huisartsen krijgen een eenmalige premie van 20.000 euro als ze zich in een "huisartsarme" regio vestigen. De Vlaamse regering besliste half mei deze Impulseo-premie af te schaffen. Het HAIO Overleg Platform (HOP) kreeg van Vlaamse ministers te horen dat de doelstelling van de premie niet gehaald werd, maar volgens het platform is de besparing ongegrond.

Artsen die van plan waren te starten in huisartsarme regio's, hebben de vestigingspremie meegerekend bij het opstellen van hun financieel plan. "Deze onverwachte schrapping is dus een zware streep door de rekening", zegt HOP in de open brief. Afstuderende artsen krijgen drie maanden voordat ze zouden starten, "plots een koude douche en dit ondanks hun belangeloze inzet in de frontlinie bij het bestrijden van Covid-19".

Met de steun van onder meer de vakgroepen huisartsgeneeskunde van de Vlaamse universiteiten vraagt HOP dat de vestigingspremie voortgezet wordt. Het platform wijst er daarbij op dat de eerstelijnszorg kostenbesparend werkt op de gehele gezondheidszorg.

Indien de Vlaamse regering toch wil besparen in de eerstelijnszorg, laat het "dan niet op de rug van een kleine groep van een paar honderd startende huisartsen" zijn. "Een groep die natuurlijk geen sterke lobby achter zich heeft staan (...)."