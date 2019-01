Stapte N-VA uit regering omdat visumaffaire dreigde uit te lekken? TT

17 januari 2019

17u27

Bron: Belga 0 Sp.a-Kamerlid Monica De Coninck en haar collega Hendrik Vuye van Vuye&Wouters zien een rechtstreekse link tussen de val van de federale regering in december, en de affaire rond humanitaire visa en het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Dat was vanmiddag te horen in de Kamer. Ook CD&V-vicepremier Kris Peeters stelde zich vragen: “Vanaf wanneer was N-VA op de hoogte dat het parket een onderzoek was gestart? Vanaf wanneer heeft men gedacht: ‘We komen in de problemen’?”

De plenaire vergadering draaide grotendeels rond Melikan Kucam, Theo Francken en de humanitaire visa. Begin deze week lekte uit dat het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam ervan verdacht wordt dergelijke visa te regelen voor oosterse christenen, in ruil voor betaling. De man trad op als tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), maar het gerecht heeft geen aanwijzingen dat hij op de hoogte was van het gesjoemel.



Volgens sp.a-Kamerlid Monica De Coninck is er een duidelijke link tussen de val van de regering in december, over het VN-migratiepact, en de visumaffaire. "Mijnheer de premier, ik kan mij voorstellen dat u ten tijde van de discussie over het Marrakesh-akkoord, hoewel u uw best heeft gedaan om te onderhandelen en akkoorden te bereiken, niet begreep waarom dat maar niet lukte. Wel mijnheer de premier, ik denk dat deze discussie dé grote verklaring is voor de val van de regering over dat Marrakesh-pact", zei ze.

“De vlucht vooruit”

Hendrik Vuye van de tweemansfractie Vuye&Wouters suggereerde iets gelijkaardigs. "Ook ten tijde van het VN-migratiepact was Francken twee jaar lang betrokken, en ook daar wist hij van niets. Ik heb steeds meer de indruk dat het vertrek van N-VA uit die regering de vlucht vooruit was.”



Vicepremier Kris Peeters (CD&V) pikte op Villa Politica in op die uitspraken en hoopt dat N-VA meer tekst en uitleg geeft. “Ik zou het ook willen weten want dat zou meer duidelijkheid geven wat de echte redenen waren waarom N-VA uit de regering is gestapt”, luidde het. “Vanaf wanneer waren ze op de hoogte dat het parket een onderzoek was gestart? Vanaf wanneer heeft men gedacht: ‘We komen in de problemen’? Ik hoop dat N-VA daar vrij snel duidelijkheid over geeft, want dat zou voor iedereen heel verhelderend kunnen zijn.”

Een hoorzitting met Theo Francken is een “belangrijke eerste stap”, voegde Peeters toe op Twitter. “Als dat niet voldoende duidelijkheid geeft, is een parlementaire onderzoekscommissie een optie.”

De federale regeringsploeg nam eind vorig jaar ontslag, nadat de N-VA de regering had verlaten omdat ze zich niet kon vinden in het VN-migratiepact, ook wel Marrakesh-pact genoemd omdat het in die Marokkaanse stad werd bekrachtigd. Sindsdien zit de regering zonder N-VA in lopende zaken.

Hoop dat er snel klaarheid komt rond fraude met humanitaire visa. Een hoorzitting waarop Theo Francken uitleg geeft is een belangrijke eerste stap. Als dat niet voldoende duidelijkheid geeft is onderzoekscommissie een optie. #visagate @villapolitica Kris Peeters(@ peeters_kris1) link