Stapt Groen uit de federale onderhandelingen? "Wij blijven beschikbaar” jv

29 augustus 2019

06u22

Bron: belga 7 Groen blijft beschikbaar voor de informateurs. Dat zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci na berichten als zou de partij gisteravond aangegeven hebben niet langer vragende partij te zijn om nog deel te nemen aan de gesprekken op federaal niveau. Toch rijzen er vragen over de plaats van Groen rond de tafel.

Gisteravond zaten de informateurs samen met delegaties van N-VA, PS, MR, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen. De krant L'Echo meldde na het overleg dat Groen te kennen zou hebben gegeven niet langer te willen deelnemen aan de gesprekken. Maar dat wordt bij Groen tegengesproken. "Groen is constructief in de onderhandelingen en dat blijft zo. We zijn en blijven beschikbaar om verder te werken met de informateurs", zegt Almaci op twitter.

Later meldde L'Echo dat de informateurs meenden dat de discussies zonder Groen verder moeten. En ook VRT Nieuws vernam in de wandelgangen dat er voor Groen "nauwelijks" nog plaats zou zijn in de gesprekken. Groen heeft zijn lot altijd verbonden aan Ecolo, dat vorige maand liet weten niet aan tafel te willen gaan met N-VA, omdat de visies van Ecolo en N-VA te ver van elkaar staan.

Tweede bijeenkomst

Het was pas de tweede keer sinds de verkiezingen dat partijen die mogelijk deel zullen uitmaken van de volgende regering rond de tafel zaten. Exact een maand geleden was er een gelijkaardige bijeenkomst. Over wat er precies besproken is, komt nauwelijks iets naar buiten. Naar verluidt hebben de informateurs uitleg gegeven over de begrotingstoestand en de situatie op de arbeidsmarkt.

Zoals bekend werken de informateurs aan een nota die de basis zou moeten vormen van verdere onderhandelingen. Op 9 september brengen ze verslag uit bij de koning. Vraag is of die de opdracht van het duo nog zal verlengen. Didier Reynders is immers de kandidaat om de volgende Belgische Eurocommissaris te worden en hij moet zich voorbereiden op een zware hoorzitting in het Europees Parlement eind volgende maand.

Bovendien zijn er nog de onderhandelingen lopende voor een nieuwe Vlaamse en Waalse regering. In Vlaanderen willen N-VA, Open Vld en CD&V verder besturen, in Wallonië werkt PS aan een coalitie met MR en Ecolo. Die laatste partij zat dus gisteravond niet mee aan tafel in het Egmontpaleis, nadat ze vorige maand bedankte voor de eerste uitnodiging. De Franstalige groenen zien een mogelijke coalitie met N-VA niet zitten.