Stap dichter bij DNA-databank voor wie op zoek is naar verwanten

Redactie

20 augustus 2018

06u10

Bron: Belga

0

Nog dit jaar moet er in Vlaanderen een afstammingscentrum en DNA-databank open kunnen gaan, waardoor biologische ouders en kinderen elkaar kunnen zoeken en mogelijk ook vinden, bijvoorbeeld na adoptie of donatie. Dat zegt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) in de Gazet van Antwerpen. Ze heeft een voorstel van decreet klaar.