Stank verraadt Antwerpse drugsdealer mvdb

13 februari 2018

15u43

Bron: ATV 0 De indringende geur uit een auto heeft afgelopen weekend in Antwerpen tot de arrestatie van een drugsdealer geleid, zo meldt ATV.

Politie-inspecteurs van het wijkonderzoeksteam gingen na van wie de bewuste wagen was. Het voertuig bleek toe te behoren aan een verdachte, die gekend was bij de politie.

De politie volgde de automobilist tot in de Meistraat (niet ver van de winkelstraat Meir) en gingen daar over tot controle. In het voertuig werd er marihuana en een opvallende hoeveelheid cash geld aangetroffen. Er volgde een huiszoeking bij de verdachte. Hierbij werden 261 xtc-toestellen, een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal aangetroffen. Ook twee gsm's en 1.590 euro cash werden in beslag genomen. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft.