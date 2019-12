Stanislas (18) uit Henegouwen overleeft quad-ongeluk in Frankrijk niet mvdb

16 december 2019

10u46

Bron: La Voix du Nord 0 Een jonge Belg is zaterdagnamiddag net over de Franse grens om het leven gekomen bij een ongeluk met een quad, zo meldt de krant La Voix du Nord.

Voorbijgangers troffen de zwaargewonde Stanislas (18) naast zijn verhakkelde quad op een grensweg in de gemeente La Flamengrie (département du Nord). Ze probeerden hem te reanimeren waarna Franse ambulanciers het van hen overnamen. De jongen uit het Henegouwse Roisin bezweek jammer genoeg aan zijn verwondingen.



De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar mogelijk is de jongeman geslipt over de gladde weg. De regio kampte zaterdag met ijzelproblemen.



De vader van Stanislas meldt het overlijden op Facebook en brengt in een emotionele tekst hulde aan zijn overleden zoon.

