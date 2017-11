Standbeeld met blote borstjes uit Kortrijk mag niet op Facebook: "Onbegrijpelijk" Peter Lanssens

14u54

Bron: Eigen berichtgeving 20 Peter Lanssens Een flyer om bewoners uit te nodigen voor een infomarkt over de toekomst van Bissegem, deelgemeente van Kortrijk, is door Facebook verwijderd. Op de flyer staat een foto van het vlassersmeisje Minneke, terwijl ze haar blote borstjes toont. "Onbegrijpelijk", klinkt het.

Het standbeeld staat sinds 2004 op Bissegemplaats en is de mascotte van het dorp. "We laten advertenties die naakt tonen niet toe, zelfs als die niet seksueel van aard zijn. Zo'n advertenties liggen gevoelig", klinkt het bij het Facebook Ads Team. Te zot voor woorden, vinden ze bij de stad Kortrijk. "Het is onbegrijpelijk dat een bronzen artistiek beeld met een beetje naakt aanstootgevend is", zegt Tim Hautekeete, als gebiedswerker actief in Bissegem. "De mensen zijn fier op hun vlassersmeisje. Het is een ode aan het vlasverleden hier. Niemand heeft bezwaar. De houding van Facebook is zeer triest", aldus Hautekeete. "Excuses voor het ongemak. Maar ons besluit blijft onveranderd", laat het Facebook Ads Team nog weten.

