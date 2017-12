Stand van zaken onderzoek Bende van Nijvel: "600 nieuwe tips, al zeker 150 onbruikbaar" kv

19u36 0 Tim Dirven Procureur-generaal Ignacio De la Serna en minister van Justitie Koen Geens tijdens de persconferentie. Volgens De la Serna zijn er al 600 tips binnengekomen. "150 daarvan zijn absurd, à la "de paus heeft het gedaan". 450 zijn het onderzoeken waard." De slachtoffers van de Bende van Nijvel hebben vandaag op het kabinet Justitie een uitgebreide stand van zaken gekregen van de procureurs-generaal van Bergen en Luik, de onderzoeksrechter, en de federale procureur voor slachtofferhulp. Ook minister van Justitie Koen Geens nam het woord, maar hij woonde de vergadering zelf niet bij, zei hij op een persconferentie.

Procureur-generaal Ignacio de la Serna van Bergen benadrukte dat het onderzoek sinds de laatste evolutie verder gaat. Momenteel werken tien speurders en vijf onderzoekers van het Comité P aan het dossier. Daarbij is de piste van de oud-rijkswachter Christian Bonkoffsky belangrijk, stelde de la Serna. Momenteel wordt het netwerk rond Bonkoffsky, de vermeende 'reus', opgesteld. Daarbij zitten namen die reeds in het dossier zaten, maar er duiken ook nieuwe namen op. Maar de procureur-generaal erkende dat hij de slachtoffers geen nieuwe elementen kon meedelen.

600 tips

Via de verschillende informatielijnen zijn sinds de onthullingen over de 'reus' 600 nieuwe tips binnengekomen. Daarvan waren er 150 onbruikbaar, maar dienen er nog 450 onderzocht te worden, waar heel wat tijd in kruipt. "Is de tip nieuw? Welke onderzoeksdaden zijn reeds gesteld?", aldus de procureur-generaal. Daarna moet de informatie nog gerangschikt worden naar prioriteit.

Vragen?

Lieve Pellens van het federaal parket zei dat de slachtoffers nog met heel wat vragen zitten. De positie van het slachtoffer in een onderzoek is sinds de feiten in de jaren '80 dan ook grondig geëvolueerd. Bedoeling is dat de cel die binnen het federaal parket rond de slachtoffers werkt antwoorden kan geven op hun vragen en hen helpt bij het verwerken van de feiten. "De slachtoffers willen de dag van de feiten reconstrueren. Waar stond ik? Heeft mijn geliefde geleden?", aldus Pellens. Ook ontmijningsdienst DOVO wordt hierbij betrokken, voegde ze eraan toe.

Maatregelen

Justitieminister Geens gaf de slachtoffers een overzicht van de maatregelen die hij reeds in het parlement aankondigde. Zo wil hij, zoals de onderzoekscommissie naar de aanslagen aanbeveelt, de gratis juridisch hulp voor slachtoffers van terrorisme uitbreiden naar de slachtoffers van de Bende van Nijvel, "ook al staat nog niet vast of hier sprake is van terrorisme". Voorts benadrukte de CD&V-minister dat slachtoffers zich ook nu nog burgerlijke partij kunnen stellen en naar de commissie slachtofferhulp van Justitie stappen. Hij wil ook een juridische basis creëren, waardoor slachtoffers die reeds hulp gekregen hebben een bijkomende aanvraag kunnen indienen.

Omslachtige procedure

Advocaat Jef Vermassen, die voor slachtoffer David Van de Steen optreedt, vond de vergadering met de slachtoffers "zeer interessant", maar erkende met veel vragen te blijven zitten. "Dat er na al die jaren nog 600 tips binnenkomen, betekent dat heel wat mensen niet durfden spreken". Volgens hem vertrouwt men het gerecht en de speurders niet, waardoor hijzelf heel wat tips binnenkrijgt. Dat is een omslachtige procedure, omdat hij steeds moet nagaan of hij de informatie mag doorspelen.

Vermassen blijft er bij dat het dossier nooit van Vlaanderen naar Wallonië overgedragen had mogen worden. "Daardoor is alle vertrouwen van de Vlaamse slachtoffers weg. Ik vraag al 30 jaar waarom dat gebeurd is", aldus de advocaat. De advocaat blijft echter strijdvaardig: "We blijven duwen en zullen niet lossen."