Stalking mondt jaarlijks tientallen keren uit in moord

06 november 2019

04u23 2 Maandenlang werd een 36-jarige vrouw uit Heule (Kortrijk) gestalkt door haar ex-vriend, tot die haar gisteren doodstak op een carpoolparking in Deerlijk. Helaas is het verhaal van Jill Himpe geen alleenstaand geval. In ons land zijn elk jaar 150 moorden - goed voor één op de tien - gelinkt aan partnergeweld.

Bijna altijd worden die moorden voorafgegaan door stalking. Daarop staan straffen tot 2 jaar cel. “De politie is goed opgeleid om risico’s in te schatten, maar ze moet gevolg geven aan élke klacht, bijvoorbeeld met voorlopige hechtenis”, zegt criminologe Anne Groenen. “Vooraleer de zaak bij het gerecht belandt, gaat immers veel tijd voorbij. En aan mogelijkheden tot therapie - nodig om onderliggende factoren zoals een alcoholprobleem of persoonlijkheidsstoornis aan te pakken - is er een gebrek.”

Volgens Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kan de samenleving op verschillende momenten ingrijpen. “Maar we maken er gewoon geen prioriteit van.” Elk jaar krijgt de politie 22.000 klachten binnen over belaging (waaronder stalking valt). Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) is alvast van plan om het ‘stalkingsalarm’, momenteel nog een Gents proefproject, federaal uit te rollen zodra enkele technische kwesties verholpen zijn.