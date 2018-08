Stalker, die zijn ex zelfs vanuit gevangenis met brieven bestookte, moet 2 jaar de cel in ADN

14 augustus 2018

19u19

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 27-jarige Nederlander, die in het verleden zijn ex al lastigviel en daarvoor naar de gevangenis moest, veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf. Nu bestookte hij zijn ex-partner met brieven, terwijl hij achter de tralies zat.

De ex-vrouw kreeg in juli en augustus vorig jaar brieven van de man. Beklaagde eiste dat zij hem samen met hun twee kinderen in de gevangenis kwam bezoeken. In de brieven stonden ook instructies die zij moest nakomen bij een gevangenisbezoek.

De vrouw legde klacht neer wegens stalking en belaging. Ze voelde zich naar eigen zeggen niet meer veilig. De man had dan ook al een voorgeschiedenis met dezelfde vrouw. Hij had zich eerder schuldig gemaakt aan opzettelijke slagen en verwondingen en hij had haar ook even van haar vrijheid beroofd. In juni 2017 kreeg hij een veroordeling van twee jaar cel wegens stalking en agressie.

De familierechtbank had zich in het verleden al gebogen over een procedure om de man een straatverbod te laten naleven. Hij mocht niet opduiken aan haar woning, de school en de crèche van de kinderen. De rechtbank oordeelde dat de beklaagde maar al te goed moest weten dat hij haar met rust moest laten. Om hem het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzien, veroordeelde de strafrechter hem nu tot twee jaar effectief. De man is zijn ex ook een schadevergoeding van 1.240 euro verschuldigd.