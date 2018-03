Stalker Brusselse studente dreigt in haar naam: "Ik ga aanslag plegen op premier Michel" Stephanie Romans

06 maart 2018

07u37

Bron: Eigen berichtgeving 246 De stalker van de 24-jarige studente Sara Khallouki dreigt met een aanslag in haar naam. In dreigmails die hij naar krantenredacties verstuurde doet hij zich voor als de jonge vrouw en zegt hij dat ze donderdag een aanslag zal plegen op Charles Michel.

"Hallo, ik ben Sara Khallouki en op Vrouwendag ga ik een zelfmoordaanslag plegen op premier Michel en op Philippe Close. Daarnaast zullen we met geïmproviseerde bommen zoveel mogelijk vrouwen doden in de hoofdstad."

Verschillende nieuwsredacties kregen gisteren een mail van een jonge vrouw uit Brussel die zogezegd ronselt voor IS en een bloedbad aankondigt in onze hoofdstad. In het echt is Sara Khallouki gewoon studente aan de ULB. "Ik heb al maanden een stalker. Hij gaat steeds verder."

Al vijf maanden gestalkt

Ze is al naar de politie geweest om aangifte te doen van stalking. Maar wie haar dreigboodschappen stuurt, weet de 24-jarige Marokkaans-Italiaanse psychologiestudente niet. Ja, ze is moslima, maar zeker géén aanhanger van IS. "Ik heb dat echt niet geschreven."

Al vijf maanden wordt de jonge vrouw gestalkt door een onbekende. "Hij maakt valse profielen waarop hij me een hoer noemt", zegt ze. "Daarmee stuurt hij me dan berichten waarin hij dreigt me te vermoorden of te verkrachten. Hij stuurt gruwelijke plaatjes van verkrachte en verminkte vrouwenlichamen... Elke dag. De politie weet ervan, maar kon tot nu toe niet veel doen. Ik weet niet wie het is en zij ook niet."

Politie onderzoekt zaak

Het verbaast Khallouki dan ook niet dat er nu een dreigbrief in haar naam circuleert. "Dat zal hij ook wel gedaan hebben. Hij valt meerdere meisjes lastig." In het verleden sprak Khallouki zich in Italiaanse jongerenmedia uit voor diversiteit en begrip tussen moslims en de Westerse cultuur. Heeft dat bij de stalker kwaad bloed gezet?

Sara is gisteravond ondervraagd door de politie. "De politie is naar me toe gekomen en ik moest mee voor ondervraging. Eerst zagen ze me als verdachte. Ik heb alles uitgelegd en gezegd dat ik niet achter de woorden in de dreigmail sta. Na het verhoor geloofden ze me. Ze zien me nu als slachtoffer." De politie neemt de dreigbrief in elk geval serieus en onderzoekt wie hem geschreven heeft. Het valselijk dreigen met een aanslag is strafbaar. "Hopelijk komen ze er eindelijk achter wie dit doet."