Stakingsijver groter in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen HAA

18 juni 2020

14u49

Bron: Belga 2 Er werd het voorbije jaar, net als de jaren daarvoor, beduidend meer gestaakt in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers verzameld door het Europese vakbondsinstituut ETUI.

Wallonië was vorig jaar goed voor 143 stakingsdagen per 1.000 werknemers. In Brussel waren dat er 119 en in Vlaanderen 87. Sinds 2016 - toen werd gestart met het oplijsten van stakingsdagen volgens plaats van tewerkstelling - wordt meer gestaakt in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen.

Volgens Kurt Vandaele, onderzoeker bij het European Trade Union Institute, is dat wellicht het gevolg van het protest tegen de regering-Michel, die in Wallonië en Brussel minder legitimiteit kende dan in Vlaanderen. "De socialistische partij zat er in de oppositie, waardoor er meer protest was tegen het rechtse regeringsbeleid".

Maar ook het verleden en een andere vakbondscultuur spelen ongetwijfeld een rol. "In Wallonië en Brussel wordt traditioneel sneller naar het stakingswapen gegrepen. In Vlaanderen zijn de vakbonden wat meer afwachtend."

Het voorbije jaar 2019 kende 442.311 stakingsdagen in België: 20.063 meer dan in 2018. Die vielen overwegend in het eerste trimester, toen er een nationale staking voor meer koopkracht plaatsvond. Dat cijfer ligt qua stakingsdrukte in lijn met het voorbije decennium.