Stakingsbereidheid bij politie breidt uit: ook ACOD wil werk neerleggen ADN

06 september 2018

17u42

Bron: Belga 0 De stakingsbereidheid bij de politie, als gevolg van de nieuwe regeling voor ziektedagen, breidt uit. Na ACV is nu ook ACOD bereid om het werk neer te leggen.

Eind juli besliste de federale regering om het systeem waarbij ambtenaren niet gebruikte ziektedagen kunnen opsparen, af te schaffen vanaf 2019.

"De vakbonden hebben gevraagd of er voor de politie geen uitzondering kon worden gemaakt, wegens de specifieke zaken die verbonden zijn aan ons beroep", zei Joery Dehaes van ACV politie gisteren. "Maar de minister wil daar niet van weten. Eind deze week zullen we daarom een stakingsaanzegging indienen." Daardoor zouden in de tweede helft van september acties mogelijk worden bij de federale en de lokale politie.

Ook ACOD is bereid om actie te voeren, bevestigt afgevaardigde Luc Breugelmans vandaag. De socialistische vakbond heeft evenwel nog niet beslist over een timing. Vakbond NSPV beslist wellicht morgen of zij zich ook aansluit.