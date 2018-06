Stakingsacties gevangenissen blijven duren: overleg gaat maandag voort bvb

28 juni 2018

12u46

Bron: Belga 1 De vakbonden van de cipiers hebben deze voormiddag opnieuw overlegd met minister van Justitie Koen Geens. Het heikele thema, de minimale dienstverlening die de minister wil invoeren, kwam wel nog niet aan bod. Het overleg gaat maandag voort en de stakingsacties blijven, zo werd na afloop bij de vakbonden vernomen.

De bonden gaan uit van lange onderhandelingen, dus een oplossing werd niet meteen verwacht. Volgens Filip Dudal van ACV Openbare Diensten verliep het overleg vandaag constructief, maar kwamen de moeilijke hoofdstukken nog niet aan bod. "De vakbonden hebben opmerkingen gemaakt, de heikele punten moeten nog aan bod komen. Maandag gaan we verder vergaderen." Maandag is volgens de christelijke bond de hele dag overleg gepland, dinsdag in de namiddag.

"Er is nog niets te melden", dixit Gino Hoppe van ACOD. Volgens ACV kwamen items als opleiding of de oprichting van een beleidsraad aan bod. "Pas vanaf maandag komen met de minimale dienstverlening de zwaardere brokken aan bod", voegt Hoppe toe.

Minimale dienstverlening

De gevangenisdirecteurs zijn voorstander van een minimale dienstverlening bij stakingen. Dat heeft Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen, gezegd aan de VRT en bevestigt ze aan Belga.

"Al lange tijd zijn alle gevangenisdirecteurs vragende partij om de minimale dienstverlening in te voeren", klinkt het. "We kunnen niet achterblijven in Europa en hopen dat de minimale dienstverlening er dus doorkomt, na de onderhandelingen, zodat toestanden zoals vandaag tijdens langdurige acties kunnen voorkomen worden."

Sinds vorige dinsdag staken de cipiers tegen de ontwerptekst voor een minimale of gegarandeerde dienstverlening bij stakingen in de gevangenissen die minister Geens medio juni aankondigde. Woensdag stapten de bonden over op alternerende acties, per gewest, waarbij vrijdag Brussel aan de beurt is. In het weekend is geen staking voorzien door de bonden, maandag wordt hervat met Wallonië, dinsdag Vlaanderen enzovoorts.

De bonden gaven wel al aan dat ze alle acties dekken. Zo was woensdag maar ongeveer de helft van de werknemers aan de slag in de Vlaamse gevangenissen, hoewel volgens de actiekalender Vlaanderen pas vandaag aan de beurt is.

Schrijnende toestand in cellen

De bonden willen nog de kritiek counteren over schrijnende toestanden in de gevangenissen door de staking, en wijzen op andere oorzaken van de problemen. Zo zegt Filip Dudal dat woensdag met 50 procent van het personeel werd gewerkt in Vlaanderen. "Als je er dan niet in slaagt douches te geven, dan heb je als organisatie een groot probleem. Dan zit er organisatorisch iets verkeerd. En met de minimumdienstverlening ga je ook niet aan 50 procent bezetting komen."

Volgens ACOD krijgen de bonden dan weer onterecht de zwarte piet doorgeschoven. De overheid zet te veel politieagenten in, hoewel er nog voldoende werkend personeel is, stelt hij. Zo waren er volgens hem woensdag 60 agenten in de gevangenis van Brugge om de wandeling van de gedetineerden te begeleiden. "Op een normale werkdag moeten slechts 3 penitentiaire beambten datzelfde werk doen."