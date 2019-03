Stakingsacties bij luchtverkeersleiders blijven duren: morgen mogelijk “zware impact” op vliegverkeer LH KV BHL

19 maart 2019

20u02

Bron: eigen info, Belga 4 De aangekondigde stakingsacties van de luchtverkeersleiders hebben vandaag minieme vertragingen bij passagiersvluchten veroorzaakt. Voor morgen wordt meer hinder verwacht. Skeyes spreekt van “een zware impact, ook voor passagiersvluchten”.

Maandag kondigden de vakbonden ACV-Transcom en VSOA aan dat er de komende dagen hinder mogelijk was op de verschillende luchthavens in ons land. Dat deden ze na een zoveelste verzoeningsvergadering met de directie van Skeyes, over tal van problemen binnen het bedrijf. Concreet hebben vandaag per shift een vijftal personeelsleden in het luchtverkeersleidingscentrum CANAC2 gestaakt. Door de onderbezetting waren er vertragingen mogelijk, maar op Brussels Airport bleven die alvast tot een minimum beperkt, zo bevestigde een woordvoerster van de luchthaven.

Volgens Skeyes zou er vannacht tussen halftwee en kwart voor vier even geen vliegverkeer mogelijk zijn, en zouden er ook morgenochtend “restricties” zijn, “door de zeer beperkte capaciteit van luchtverkeersleiders”. Woordvoerder Dominique Dehaene: “De precieze gevolgen blijven onduidelijk maar we verwachten wel een zware impact, ook voor passagiersvluchten.”

Volgens persagentschap Belga zouden de laatste stakingsacties uitgaan van de Gilde van Luchtverkeersleiders, een beroepsvereniging. Gisteren kondigde het VSOA al aan dat er acties mogelijk waren. ACV-Transcom zei deze morgen acties te zullen verharden. “Concreet zullen vanaf vandaag de personeelsbezettingen verminderd worden zodat de andere personeelsleden voldoende rust kunnen nemen. Er zullen dus heel wat vertragingen gemaakt worden”, klonk het in een persbericht. Beide vakbonden hebben een stakingsaanzegging lopen.