Stakingsacties bij federale politie: “Besparingen hebben weerslag op werking, met gevolgen voor welzijn personeel” tvc

26 november 2019

09u27

Bron: Belga 4 De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij de federale politie. Dat meldt de Franstalige omroep RTBF en de vakbond bevestigt het nieuws. Tussen 9 december en 2 januari kunnen er acties zijn. Een andere vakbond diende eerder al een stakingsaanzegging in bij de wegpolitie, maar over een andere kwestie.

ACV protesteert met de stakingsaanzegging tegen het uitblijven van een reactie van de directie op een studie over welzijn op het werk. Daaruit bleek onder meer dat een agent op de vijf al het slachtoffer was van discriminatie en dat een politieagente op de vier met ongewenste intimiteiten werd geconfronteerd. De christelijke vakbond vraagt naar eigen zeggen al sinds april om oplossingen.

ACV diende de stakingsaanzegging alleen in, maar de psychosociale problematiek houdt ook de andere vakbonden bezig. "Wij willen ook duidelijkheid over een aanpak en maatregelen", zegt voorzitter Carlo Medo van NSPV. Volgens hem hebben besparingen een weerslag op de werking van sommige diensten, met gevolgen voor het welzijn van het politiepersoneel.

Ook VSOA, de grootste politievakbond, zegt dat de reactie van de directie traag op gang komt. "Op 19 december zijn we wel uitgenodigd door de directie voor uitleg. We verwachten dan een plan", aldus nationaal ondervoorzitter Vincent Houssin.

Wegpolitie

VSOA diende twee weken geleden al een stakingsaanzegging in bij de wegpolitie. De vakbond eist maatregelen om de veiligheid op de snelwegparkings te verbeteren. "Er moeten structurele maatregelen komen", zegt Houssin. Hij klaagt dat de wegpolitie te veel bezig is met transmigratie, wat niet haar kerntaak is. Aanvankelijk zou de aanzegging gelden van 29 november tot 2 januari, maar de startdatum werd intussen verschoven naar 5 december. Woensdag is er nog overleg gepland over de problematiek.