Stakingsacties bij Coca-Cola worden beëindigd, “bepaalde producten kunnen in sommige winkels minder beschikbaar zijn” Sociale onrust Coca-Cola ADN

20 december 2019

18u17

Bron: Belga 0 De stakingsacties van de Coca-Cola-distributiecentra worden beëindigd. De directie en werknemersafgevaardigden zijn dat overeengekomen, meldt de directie vanavond. "De werkactiviteiten zullen nu zo snel mogelijk hervat worden om de opgelopen schade te beperken", klinkt het in een kort statement.

De directie van Coca-Cola European Partners België probeert de impact op de klanten zo beperkt mogelijk te houden, maar merkt wel op dat ze niet kan uitsluiten dat bepaalde producten in sommige winkels tijdelijk minder beschikbaar zullen zijn. Vanaf morgenochtend wordt de activiteit in ieder geval normaal weer heropgestart.

In de verklaring zegt de directie ook begrip te hebben "voor de verzuchtingen van de betrokken medewerkers over de duur van de onderhandelingen en de situatie waarin ze zich nu bevinden". Samen met de sociale partners zegt de directie dat ze er alles aan zal doen om de sociale dialoog voort te zetten.



De acties aan de distributiecentra van Coca-Cola in Gent, Antwerpen, Hasselt, Heppignies en Chaudfontaine startten woensdag. Aanleiding is een in januari aangekondigde herstructurering. Coca-Cola maakte toen plannen bekend om twee van zijn vijf distributievestigingen te sluiten, in Hasselt en Heppignies.