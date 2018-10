Stakingsaanzegging in Brusselse private rusthuizen kv

23 oktober 2018

02u12

Bron: Belga 0 De vakbonden uit de non-profitsector hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de Brusselse rusthuizen. Dat zegt de socialistische bediendebond BBTK vanavond in een persbericht. Ferubel, de federatie van de private rusthuizen, weigert volgens de bond akkoord te gaan met een verbetering van de arbeidsomstandigheden, ondanks een akkoord tussen de Brusselse regering en de sociale partners.

Ferubel vertegenwoordigt zestig procent van de Brusselse rusthuizen. Grote spelers als Orpea, Senior Living Group (Korian), Armonea en Anima Care behoren tot de leden.

Het akkoord houdt onder meer een bijkomende verlofdag in, waarbij extra personeel wordt aangeworven om het aantal effectief gepresteerde uren op peil te houden, een verbeterde terugbetaling van transportkosten, en een lichte verhoging van de koopkracht, zegt BBTK. "Het is onbegrijpelijk dat de federatie het non-profitakkoord verwerpt, want het kost de werkgevers niets. Het is volledig gefinancierd door publiek geld", zegt de bond.





"Alle communicatiekanalen zijn dicht", zegt Nicolas De Commer, adjunct-secretaris van BBTK voor de non-profitsector. "We hebben alles geprobeerd, maar Ferubel weigert de dialoog."

De stakingsaanzegging gaat vanochtend in. De vakbonden komen woensdag bijeen om een concreet actieplan uit te werken. "Er komen acties, dat is zeker", zegt De Commer.

Het Brussels Gewest telt 200 rusthuizen in de privésector. De stakingsaanzegging geldt voor 150 daarvan. In totaal werken er 7.000 werknemers.