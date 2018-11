Stakingsaanzegging gevangenissen blijft van kracht ondanks belofte van aanwerving preventieadviseurs KVE

12 november 2018

21u40

Bron: Belga 0 De stakingsaanzegging bij de gevangenissen ingediend door ACV en ACOD blijft van kracht, ondanks de belofte van minister van Justitie Koen Geens om meer preventieadviseurs aan te werven. Dat zegt Filip Dudal van ACV vanavond.

De vakbonden trekken naar eigen zeggen al sinds 2013 aan de alarmbel over het tekort aan preventieadviseurs in de Belgische gevangenissen. Ze hadden daarover deze namiddag overleg op het kabinet van minister Geens. "Er zijn ons beloftes gemaakt om meer mensen aan te werven", legt Dudal uit. "In april worden daarvoor examens georganiseerd en nadien moeten de kandidaten een opleiding volgen. Die duurt ongeveer één jaar."

De gevangenissen moeten dus nog langer dan een jaar wachten vooraleer er nieuwe preventieadviseurs bij komen. "Dat zal nog veel problemen veroorzaken", benadrukt Dudal. Hij haalt het voorbeeld van Oost- en West-Vlaanderen aan. "In de zeven gevangenissen in die twee provincies werkt één preventieadviseur. Dat is veel te weinig. Zeker als je weet dat ook de grote gevangenissen van Brugge en Gent daarbij horen."

Voorts moeten de huidige preventieadviseurs een hoger loon krijgen. "De overheid moet beseffen dat preventie kostenbesparend is en moet dus meer investeren in preventie", aldus Dudal.

De stakingsaanzegging van ACV en ACOD blijft van kracht. "Als er geen afdoende antwoorden komen op onze eisen, sluiten we acties niet uit", aldus Dudal.